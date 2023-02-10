«Нашли в тяжелом состоянии»: во дворе дома DJ Smash совершено нападение

Музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash, попал в неприятную ситуацию, связанную с его четвероногим любимцем. Появилась информация, что неизвестные напали на его шпица. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, собака гуляла в огороженном дворе дома музыканта в поселении Знаменское на Рублевке. Ее спокойно отпускали гулять без присмотра.

«9 февраля ее нашли в тяжелом состоянии — на теле виднелись глубокие порезы и царапины, однако никаких укусов», – пишет источник.

Соседи очень волнуются и бьют тревогу. По их мнению, питомца могла атаковать рысь, которую несколько раз видели в округе. Люди не знают, откуда она могла появиться на территории, но предполагают, что у кого-то есть мини-зоопарк во дворе.

Также некоторые из жителей видели странную красную птицу, которая не водится в этой местности. Музыкант считает, что на шпица напало животное из частного зоопарка или бродячие собаки. Пока неясно, как им удалось пробраться во двор.

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