Пострадала, но осталась виноватой: Марина Александрова попала в непростую ситуацию

Марина Александрова не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся новостями о себе. Однако на этот раз актриса сделала исключение и в личном блоге рассказала об инциденте, который с ней недавно произошел.

Звезда «Домашнего ареста» ведет здоровый образ жизни и не пропускает ни одной утренней пробежки. Однако последнее занятие спортом было омрачено конфликтом с петербурженкой.

Дело в том, что на Александрову внезапно напала собака, но ее хозяйка не стала приносить извинения актрисе и вместо этого выдвинула ей встречные обвинения.

«Сначала на меня напала ее собака, потом и сама дама, обвинив меня, что я бегаю по Петербургу. А она могла бы быть симпатичнее, если бы умела извиняться и улыбаться», — резюмировала знаменитость.

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