Нашли в Москве-реке: Павел Прилучный прямо в одежде прыгнул в ледяную воду посреди ночи

Павел Прилучный является на данный момент одним из самых популярных и востребованных актеров российского кинематографа. Режиссеры делают все, чтобы заполучить в свой проект звезду, поэтому сейчас его можно встретить в каждом втором фильме и сериале. Снявшись в «Максе и Гусе», экс-супруг Агаты Муцениеце сразу же приступил к новой работе в комедии Гарика Петросяна «Вася не в себе».

По признанию Прилучного, это один из самых тяжелых для него проектов за последнее время. В нем он исполняет главную роль успешного бизнесмена, который без зазрения совести обманывает рабочих из Средней Азии. Однако несчастный случай заставляет его полностью пересмотреть свои взгляды. Он попадает в аварию, и его душа переселяется в тело одного из гастарбайтеров, которому грозит депортация.

На съемках Павлу приходится выполнять много сложных трюков. В том числе он уже несколько раз оказывался в холодной воде. Недавно посреди ночи он нырял прямо в одежде в Москва-реку, температура в которой сейчас около трех градусов. Но перед погружением актер отрабатывал движения в бассейне.

«Это один из самых сложных проектов по исполнению и техническим характеристикам. Но очень интересный. Скоро сами в этом убедитесь», - поделился Павел Прилучный на своей странице в социальной сети.

Актер рассказал поклонникам, что все было полностью безопасно. Перед тем, как ему прыгнуть в воду, местность исследовали специально подготовленные люди, которые исключили все риски. Сам же Павел оказался крайне взволновал съемками в новом проекте. Он признался, что ради хорошего кадра был готов вынести все, что угодно.

Напомним, что, кроме фильмов и сериалов, Прилучный работает также и в театре. Раньше он выходил на сцену вместе со своей супругой Зепюр Брутян, но из-за беременности ей пришлось отложить творческую деятельность. Теперь в постановке «Взрослые игры» ее заменяет совсем другая актриса.