«Нашли суперместо»: Анна Хилькевич с мужем покинула Россию

Актриса Анна Хилькевич, получившая известность благодаря роли в сериале «Универ», с мужем улетела из России. Об этом знаменитость сообщила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, что они с супругом искали для отпуска курорт, где нет большого количества туристов.

«Хакнула реальность. Мы нашли суперместо для отдыха, где почти нет огромного засилья туристов и есть вся инфраструктура», — поделилась Хилькевич.

Фанаты актрисы предположили, что она отдыхает в Таиланде в городе Хуахин. Звезда «Универа» пока не подтвердила эту домыслы.

Анна Хилькевич замужем за предпринимателем Артуром Мартиросяном. Супруги растят трех дочерей: девятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и полугодовалую Оливию. Хилькевич рассказывала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но считает, что это обязательно произойдет. Артистка уточняла, что у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.

Ранее постройневшая Анна Хилькевич раскрыла свой вес спустя полгода после родов.