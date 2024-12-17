Нашли проблемы с лучезапястными суставами: актера Бориса Щербакова перевели из реанимации

75-летнего актера Бориса Щербакова перевели из реанимации. Он продолжает лечение в больнице.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Источник отмечет, что Щербаков попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. На днях у артиста нашли проблемы с лучезапястными суставами.

Напомним, он получил переломы лицевых костей и головы при падении на лестничной клетке. Актеру провели 10-минутную операцию по восстановлению скулы спицей.

13 декабря появились сообщения, что Щербакова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Утверждалось, что его самочувствие резко ухудшилось, началась пневмония.

11 декабря у Щербакова был день рождения. В честь этого в палату пустили жену и сына.