Опубликовано 17 декабря 2024, 16:211 мин.
Нашли проблемы с лучезапястными суставами: актера Бориса Щербакова перевели из реанимации
112: 75-летнего актера Бориса Щербакова перевели из реанимации.
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75-летнего актера Бориса Щербакова перевели из реанимации. Он продолжает лечение в больнице.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Источник отмечет, что Щербаков попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. На днях у артиста нашли проблемы с лучезапястными суставами.
Напомним, он получил переломы лицевых костей и головы при падении на лестничной клетке. Актеру провели 10-минутную операцию по восстановлению скулы спицей.
13 декабря появились сообщения, что Щербакова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Утверждалось, что его самочувствие резко ухудшилось, началась пневмония.
11 декабря у Щербакова был день рождения. В честь этого в палату пустили жену и сына.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия Караева