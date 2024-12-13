Началась пневмония: Бориса Щербакова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию

75-летнего актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию. У артиста началась пневмония.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, Щербаков в тяжелом, а не в среднем состоянии. Его самочувствие резко ухудшилось.

Актер находится в сознании, однако жалуется на слабость и тошноту. Вместе с тем прогнозы в его случае положительные, пишет источник.

Ранее актера прооперировали после падения. Вмешательство по восстановлению скулы спицей заняло 10 минут. На следующий день артист пожаловался на сильную боль: он с трудом говорил и ел.

75-летие актер встретил на больничной койке. В честь дня рождения 11 декабря к нему пустили жену и сына Василия. Родственник отмечал, что Щербаков может пролежать в больнице до Нового года.