Опубликовано 13 декабря 2024, 14:271 мин.
Началась пневмония: Бориса Щербакова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
Mash: Бориса Щербакова в тяжелом состоянии и с пневмонией перевели в реанимацию.
© Starface.ru
75-летнего актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию. У артиста началась пневмония.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, Щербаков в тяжелом, а не в среднем состоянии. Его самочувствие резко ухудшилось.
Актер находится в сознании, однако жалуется на слабость и тошноту. Вместе с тем прогнозы в его случае положительные, пишет источник.
Ранее актера прооперировали после падения. Вмешательство по восстановлению скулы спицей заняло 10 минут. На следующий день артист пожаловался на сильную боль: он с трудом говорил и ел.
75-летие актер встретил на больничной койке. В честь дня рождения 11 декабря к нему пустили жену и сына Василия. Родственник отмечал, что Щербаков может пролежать в больнице до Нового года.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева