«Нашли правильного человека!»: скандал с участием Кологривого может быть пиаром

Неделю назад звезда «Слова пацана» Никита Кологривый попал в спецприемник за пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Шоумен Сергей Светлаков предположил, что данный инцидент может быть пиаром.

Юморист предположил, что Кологривый так готовится к роли Жириновского, который отличался эксцентричным поведением и громкими заявлениями. По мнению Светлакова, скандал с участием актера может быть связан с пиар-кампанией фильма о лидере ЛДПР.

Светлаков считает, что молодой артист идеально подходит на роль политика.

«Он готовится к роли Жириновского, поэтому ему сейчас все прощается. Часть огромной, наверное, пиар-компании. Нашли правильного человека!», — сказал он в интервью Надежде Стрелец.

Как пояснил юморист, в настоящий момент сложно говорить и шутить на спорные темы, поэтому комикам нужно тщательно следить за своими словами, заключил он.

Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Актер бросался на людей, провоцировал драку и приставал к девушкам. Одну из них, по данным СМИ, Никита и вовсе укусил за отказ пофлиртовать с ним.

Неделю актер провел в спецприемнике и 27 марта вышел на свободу.

Ранее хирург Володченков заявил, что скоро Кологривый сможет играть «только бомжей».