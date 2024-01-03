«Нашли под елкой маленькую девчонку»: Поплавская рассказала о прибавлении в семье

56-летняя актриса Яна Поплавская сообщила о рождении внучки. Звезда «Красной шапочки» рассказала в личном микроблоге, что чудо случилось в Новый год.

Новый год принес в жизнь Яны Поплавской не только веселье и праздничное настроение, но и радостную новость – она стала бабушкой. В своем Telegram-канале артистка поделилась этим чудесным моментом, сообщив, что ее внуком стала маленькая девочка, найденная под елкой. Она выразила слова благодарности своему сыну Климу и его избраннице Жене, называя их самыми счастливыми родителями.

«Тяжело было держаться и молчать, но теперь уже можно! А мы нашли под елкой маленькую девчонку. Решили внучкой назвать! Теперь у нас полный счастливый набор», – поделилась актриса.

Клим Поплавский, старший сын Яны, не последовал путем своей знаменитой родственницы, а выбрал кинорежиссуру. В различных интервью он подчеркивал, что своего успеха достиг самостоятельно. Яна Поплавская гордится сыном, поддерживая его истории и документальные проекты.

Наследниц артистки нашел свое счастье и женился 10 лет назад. В 2020 году у них родился сын Иларий, а теперь дочь.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская и Оскар Кучера высмеяли Настю Ивлееву после покаяния за вечеринку.