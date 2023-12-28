Нашли не менее яркую певицу: Анна Asti лишилась новогодних корпоративов после «голой» вечеринки

На новогоднем корпоративе в «Сима-ленде» в Екатеринбурге, запланированном на 29 декабря 2023 года, артистку Анну Asti (настоящее имя Анна Дзюба) заменит певица Полина Гагарина. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на представителя маркетплейса.

По данным источника, точная причина отмены выступления артистки не сообщается. Вместо нее сотрудников поздравит другая звезда – Полина Гагарина.

Отмена концерта пришлась на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой, организованной блогершей Настей Ивлеевой.

Напомним, 20 декабря блогерша организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости Насти, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что организаторы новогоднего мероприятия в московском клубе Gipsy отказались от услуг певицы Анны Asti. Из-за такого поворота событий певица лишилась гонорара в 6,5 миллионов рублей. Кроме того, под угрозой срыва и выступление в Барвихе Luxury Village в ночь на 1 января. Анна заявлена хедлайнером мероприятия вместе с певцом Владимиром Пресняковым.