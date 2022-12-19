Нашла замену: брошенная жена внука Пугачевой показала интимный момент при свечах

31-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита переехал в США. Сейчас молодой человек живет там, но молоденькую жену оставил в Москве. Алена занимается карьерой и проводит время с семьей. Недавно она показала, что не скучает в одиночестве.

Стройная блондинка поделилась трогательным видео в соцсетях. На кадрах модель поздравляет свою старшую сестру Янину с днем рождения. Алена держит торт со свечами, а именинница загадывает желание. Возлюбленная певца сняла интимный момент на камеру.

«С днем рождения, систер! Я так люблю наши домашние посиделки», – написала блондинка.

Известно, что у сестры девушки есть ребенок. Сама Алена в интервью говорила, что они с Никитой пока не готовы к рождению малыша. Поклонники верят, что расстояние никак не повлияет на отношения супругов, и скоро они станут родителями.

Напомним, что после свадьбы Никита Пресняков переехал со своей женой в один из особняков знаменитой бабушки, Примадонны отечественной сцены – Аллы Пугачевой. Алена не рассказывает, почему не уехала вслед за мужем.

Ранее мы писали о том, как супруга Преснякова опубликовала эротическое видео и показала аппетитные формы. Судя по всему, Алена совершенно не скучает по мужу и прекрасно проводит время и без него.