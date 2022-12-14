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16:41, 14 декабря 2022
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Брошенная супруга Преснякова опубликовала эротическое видео и показала аппетитные формы

Брошенная супруга Преснякова опубликовала эротическое видео и показала аппетитные формы

После объявления о начале частичной мобилизации в России внук Аллы Пугачевой сбежал из страны. Никита Пресняков долгое время отрицал, что уехал, и говорил, что все новости о нем – фейк. Однако позже артист был замечен на границе с Эстонией, откуда отправила в США. Правда, почему-то эмигрировать он решил без своей супруги. Она осталась в Москве, откуда теперь часто дразнит бросившего ее мужа откровенным контентом.

Сначала Алена Краснова загуляла по ночным заведениям с подружками после новостей о том, что Пресняков посещает в Америке стриптиз-клубы. А затем девушка стала оголяться перед камерой. Причем с каждым разом она становится все смелее. Недавно Краснова опубликовала новое видео, в котором предстала в латексных брюках, а грудь ее перетягивал широкий пояс. Топ был настолько небольшой, что практически ничего не прикрывал.

Алена Краснова

А после откровенной съемки Краснова вновь отправилась в бар с подружками. Девушка опубликовала сторис, в которой показала алкогольные коктейли. Судя по всему, Алена совершенно не скучает по супругу и прекрасно проводит время и без него.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова разделась на сцене Дома культуры.

Источник фото:Личный архив Никиты Преснякова
Источник:Соцсети
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