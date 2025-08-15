«Нашла покой»: как сейчас живет актриса Екатерина Васильева, которая в монастыре читает молитвы по усопшим

Наталья Соболь, которая много лет была представителем актрисы Екатерины Васильевой, рассказала, как живет знаменитость после ухода в монастырь. По ее словам, у 80-летней звезды фильмов «Обыкновенное чудо» и «Чародеи» «все прекрасно».

Подробности узнало издание MSK1.RU.

Васильева ушла в монастырь 4 года назад. Теперь она носит имя матушка Василиса. Соболь пожелала всем такой жизни, как у актрисы сейчас.

«У нее все прекрасно. Она нашла покой и счастье. Окружена заботой своей семьи — любимыми сыном, невесткой и внуками. Дай Бог нам всем такой счастливой жизни», - поделилась бывшая представительница актрисы.

Васильева служит в Троице-Одигитриевской Зосимовой Пустыни – монастыре в Новой Москве. В августе 2025 года исполнилось 4 года, как актриса приняла постриг.

К Васильевой приезжают родственники. Старшая внучка Прасковья, как пишет издание, при необходимости возит бабушку в столицу на медицинские процедуры. Приезжают также друзья, крестники и крестницы. Отмечается, что в монастыре актриса читает поминальные молитвы по просьбам родных усопших и молитвы за живущих.

