«Нашла нового жеребца»: раскрыта личность предполагаемого избранника разведенной Веры Брежневой

Вера Брежнева развелась с продюсером Константином Меладзе в 2023 году после восьми лет брака. Несколько месяцев назад экс-солистка «ВИА Гры» начала интриговать снимками с новым избранником. Певица не раскрывала его личность, но за нее это сделал украинский блогер Богдан Беспалов.

Беспалов утверждает, что на этот раз 43-летняя исполнительница хита «Любовь спасет мир» выбрала мужчину помоложе. Ее возлюбленный якобы стал 28-летний манекенщик из Киева Иван Козак.

Как пояснил блогер, с ним Вера начала встречаться после переезда в столицу Украины.

«Недолго думая, не тратила время зря, а нашла себе нового жеребца. О Вере Брежневой есть проверенная информация, что она некоторое время состояла в интимных отношениях с известным в Киеве парнем Иваном Козаком», — пояснил он в своем YouTube-канале.

Вера и Иван давно знакомы. Козак участвовал в шоу «Хочу к Меладзе» и снимался в клипе звезды «Розовый дым».

Продолжает ли Брежнева встречаться с Козаком — неизвестно. Недавно также появились слухи о романе знаменитости с банкиром Романом Буничем. Вместе они появились на концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве.

Ранее Вера намекнула на нового избранника. Артистка показала мужчину в кепке с надписью Mental Breakdown, (психический срыв - прим. ред.) и стаканом с прозрачной жидкостью в руке. При этом лицо незнакомца она скрыла.