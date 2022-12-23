«Нашла мне оленя для свадьбы»: Волочкова рассказала о подготовке к торжеству

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова сияет от счастья. 46-летняя балерина нашла мужчину, за которого готова выйти замуж. На днях она рассказала подробности о предстоящем торжестве.

Артистка заявила в личном микроблоге, что нашла «одного оленя для свадьбы». Но она имела в виду не мужчину, а настоящего оленя, которого хочет использовать в качестве реквизита. Волочкова задумала устроить необычную свадьбу в Лапландии. У нее на торжестве будут сани и олени.

«У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у нее в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы», — сообщила звезда в соцсетях.