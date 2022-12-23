«Нашла мне оленя для свадьбы»: Волочкова рассказала о подготовке к торжеству
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова сияет от счастья. 46-летняя балерина нашла мужчину, за которого готова выйти замуж. На днях она рассказала подробности о предстоящем торжестве.
Артистка заявила в личном микроблоге, что нашла «одного оленя для свадьбы». Но она имела в виду не мужчину, а настоящего оленя, которого хочет использовать в качестве реквизита. Волочкова задумала устроить необычную свадьбу в Лапландии. У нее на торжестве будут сани и олени.
«У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у нее в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы», — сообщила звезда в соцсетях.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Анастасия опубликовала несколько фото, на которых показала себя и подругу в леопардовых платьях. На снимке также можно заметить золотого оленя, на рогах у которого подвешены круглые свечи.
Поклонники не упустили возможность, чтобы подшутить над скандальной балериной.
«Оленя, за которого замуж идете?», «Нашла оленя для свадьбы – звучит многообещающе», «Настя как всегда с юмором», «Звучит смешно про оленя», «А я думала, что оленя для свадьбы вы нашли самостоятельно», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали об избраннике Волочковой. Его зовут Дмитрий, он – кондитерский король.