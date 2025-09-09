«Наши песни нужны людям»: руководитель «Вороваек» вступился за коллектив после претензий Бородина

Директор группы «Воровайки» Никита Надыктов вступился за коллектив после претензий главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Он считает, что песни артисток нужны людям.

Комментарий Надыктова приводит издание «Абзац».

Руководитель «Вороваек» заявил, что не понимает, о чем речь. Он поддержал исполнительниц и сказал: «Каждый волен слушать то, что ему нравится. Наши песни нравятся людям, значит, они нужны».

Группа была создана в 1999 году. Самый известный хит коллектива – «Хоп, мусорок». Он до сих пор лидирует в чартах стран СНГ.

Виталий Бородин считает, что даже из-за одной этой песни группу можно отменять. Глава ФПБК напомнил о необходимости исполнять патриотические композиции во время проведения СВО. Бородин считает, что «нормальный человек» не поймет, о чем поют «Воровайки». Он пообещал приложить усилия для их проверки.