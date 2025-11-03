«Наши парни рискуют жизнью, а он устраивает сатанинские* пляски»: Виталий Бородин «разнес» вечеринку Тимати

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко раскритиковал вечеринку в клубе Тимати по случаю Хэллоуина. В своем Telegram-канале политик возмутился, что рэпер позволяет себе «устаивать сатанинские* („Международное движение сатанизма“ признано экстремистским в России и запрещено) пляски», плюнув в душу верующим и пропагандируя враждебную стране идеологию в тяжелое для страны время.

По мнению Виталия Бородина, масштабная вечеринка Тимати в честь Хэллоуина является настоящим «шабашем с бесами». Глава ФПБК заявил, что этот праздник совершенно неуместен в России в непростое для страны время. Политический деятель подчеркнул: пока в РПЦ пытаются бороться с «бесовщиной», певец плюет в душу верующим.

«Рэпер Тимати показал нам, насколько он уважает наши ценности и нашу культуру. Пока РПЦ борется с бесовщиной в прямом смысле этого слова, в Госдуме проходят обсуждения, чтобы запретить Хэллоуин в нашей стране для того, чтобы спасти наших детей от этой грязи. Но Тимати все равно. <…> Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. <…> Это самый настоящий плевок верующим. <…> В то время как наши парни рискуют жизнью на передовой, отстаивая наши с вами ценности, он устраивает сатанинские* пляски у них за спиной», — возмутился Виталий Бородин.

Политик отметил, что подобными мероприятиями Тимати не только «развращает» молодежь, но и пропагандирует чужую стране идеологию.

«И это не просто развлечение, это пропаганда чуждой нам идеологии, это попытка развратить нашу молодежь, подменить наши традиции. Хэллоуин — праздник тьмы, праздник смерти, праздник зла. Он не имеет ничего общего с нашей культурой, с нашей историей, с нашей верой», — заявил глава ФПБК.

Также Виталий Бородин решил «разоблачить» клуб артиста Kiki в Москве. Выяснилось, что в отзывах в Сети заведение называют «рынком, где ищут мясо», а его рейтинг составляет всего 1 из 5 звезд. Вход в клуб разрешен только девушкам до 25 и молодым людям до 30 лет, а каждому посетителю нужно заплатить от 150 до 350 тыс. рублей.

«Тимати, разберись с заведением, ну или отзывы хотя бы купи. Тебе не все равно?» — обратился к рэперу политик.

Ранее Виталий Бородин возмутился, что Тимати выбрал «стратегию тишины» в трудное для России время: «Когда речь заходит о поддержке страны, он становится «невидимкой»».

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено