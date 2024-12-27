«Наши отношения вышли на новый уровень»: дочь Малафеева опубликовала неожиданное фото с мачехой
© Telegram-канал Ксении Малафеевой
В первом браке у экс-вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малофеева родилась дочь Ксения. Ее мама погибла в автомобильной аварии, и спортсмен тяжело переживал смерть супруги. После он женился на Екатерине — именно она занималась воспитанием детей Вячеслава от первого брака. У наследницы бывшего игрока «Зенита» не сложились отношения с мачехой, однако их ссорам, кажется, пришел конец.
21-летняя Ксения начала налаживать свою жизнь после борьбы с РПП и алкоголизмом. Девушка ведет соцсети, в которых рассказывает о своих буднях. В новом посте она опубликовала трогательное фото с Екатериной.
«Да! Наши отношения вышли на новый уровень. Просто было нужно время и мне, и Кейт», — написала дочь спортсмена в своем Telegram-канале.
На снимке Ксения и Екатерина сидят вместе в машине. Наследница Малафеева предстала без макияжа в плюшевом бомбере и кепке, а Екатерина — в белой футболке и клетчатой рубашке. Экс-супруга футболиста улыбнулась на камеру и даже скорчила рожицу. Легкая улыбка была заметна и на лице ее падчерицы.
Со второй супругой Вячеслав развелся в сентябре прошлого года. Известно, что сейчас он встречается с 23-летней гимнасткой Ангелиной Штаковой. Из-за большой разницы в возрасте в Сети начали критиковать этот союз.