«Наши отношения вышли на новый уровень»: дочь Малафеева опубликовала неожиданное фото с мачехой

В первом браке у экс-вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малофеева родилась дочь Ксения. Ее мама погибла в автомобильной аварии, и спортсмен тяжело переживал смерть супруги. После он женился на Екатерине — именно она занималась воспитанием детей Вячеслава от первого брака. У наследницы бывшего игрока «Зенита» не сложились отношения с мачехой, однако их ссорам, кажется, пришел конец.

21-летняя Ксения начала налаживать свою жизнь после борьбы с РПП и алкоголизмом. Девушка ведет соцсети, в которых рассказывает о своих буднях. В новом посте она опубликовала трогательное фото с Екатериной.

«Да! Наши отношения вышли на новый уровень. Просто было нужно время и мне, и Кейт», — написала дочь спортсмена в своем Telegram-канале.