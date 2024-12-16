«Любовь возрастов не спрашивает»: Малафеев впервые прокомментировал роман с 23-летней гимнасткой

Футболист Вячеслав Малафеев недавно представил свою новую возлюбленную. Ею оказалась 23-летняя гимнастка Ангелина Штакова. Из-за большой разницы в возрасте в Сети начали критиковать этот союз, и экс-вратарь «Зенита» решил ответить хейтерам.

В личном блоге Малафеев дал понять, что ему все равно на то, как о его отношениях высказываются посторонние люди. Самого его то, что спортсменка младше на 22 года, не волнует.

«Любовь возрастов не спрашивает, зато шутки на эту тему бесконечны! Главное, чтобы вместе было весело и легко», - заявил Вячеслав.

Отметим, что, по слухам, отношения у Штаковой и Малафеева начались еще весной, но они скрывали это от публики. Известно, что футболист уже познакомил девушку со своими детьми. К слову, старшему сыну Вячеслава уже 19 лет.

Вячеслав Малафеев был женат дважды. Первая супруга спортсмена погибла в автокатастрофе. А со второй он развелся после 10-ти лет брака.

Ранее Вячеслав Малафеев признался, что винит себя в гибели первой жены.