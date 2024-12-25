Нашел в Сети подработку за 20 тысяч: по делу Ларисы Долиной задержали 20-летнего парня

В Тольятти задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в участии в схеме хищения денег у певицы Ларисы Долиной. Парень нашел в Сети «подработку» за 20 тыс. рублей и оформил банковскую карту, на которую впоследствии были перечислены похищенные у артистки 4,5 млн рублей.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, преступники просили за вознаграждение оформить банковскую карту на свое имя. Затем молодой человек отдал ее заказчикам.

На карту перевели 4,5 млн похищенных средств. Затем юноша выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн. Эти средства были переданы третьим лицам.

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что семья курьера Анжелы Цырульниковой была вынуждена сменить место жительства из-за дела Долиной. Напомним, женщину поместили под стражу – ее называют пособницей аферистов.