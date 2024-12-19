Семья курьера Цырульниковой сменила место жительства из-за дела Ларисы Долиной

Семья курьера Анжелы Цырульниковой, арестованной по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сменила место жительства. Об этом говорится в материалах дела.

Они оказались в распоряжении РИА Новости.

В документах сказано, что обвиняемая просила в апелляции не заключать ее под стражу. Длительное время Цырульникова трудоустроена.

«…Из-за нахождения ее под стражей семья вынуждена сменить место жительства», - приводит издание выдержку из документа.

Напомним, курьера задержали в течение суток после обращения Долиной с заявлением о мошенничестве. 53-летнюю Цырульникову называют пособницей аферистов. Она забирала деньги от продажи квартиры и личные сбережения певицы – в итоге артистка лишилась более 100 млн рублей.

Певица требует через суд признать сделку о продаже квартиры недействительной. Встречный иск к ней подала новая собственница Полина Лурье.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении певицы. Появилась информация, что из-за ограничительных мер артистка может лишиться еще одного элитного жилья.