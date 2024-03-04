Нашел новый способ заработка: Алексей Панин* продает актерские мастер-классы и играет в «Мафию» за деньги в США

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) решил подзаработать в США на продаже курсов по актерскому мастерству. Кроме того, он устраивает встречи, на которых играет с гостями в «Мафию», и стоит это 30 долларов за одно посещение.

В личном блоге Панин* опубликовал анонс предстоящего творческого мастер-класса, на котором, по его словам, сможет научить людей азам актерской профессии. Он подчеркнул, что сделать из новичка профессионала за один день не сможет, но зато ему под силу дать базовые знания.

«Вы сможете узнать основы актерской профессии, преодолеть боязнь сцены и избавиться от зажимов, находясь перед публикой. Вы сможете задать любые интересующие вас вопросы, а также непосредственно попробовать себя на сценическом пространстве», - объявил Алексей*.

Мастер-класс состоится 23 марта. Но до этого у актера запланировано еще несколько мероприятий. Среди них вечеринка на 8 марта «Замуж Party», а также игры в «Мафию». Билет на первое стоит 35 долларов, а на второе – 30.

Напомним, что в США Панин* перебрался из Европы в конце 2023 года. С тех пор он старается наладить свою жизнь и найти новые источники дохода.

Ранее Алексея Панина* заочно арестовали за призывы к терроризму.

*(Признан иноагентом на территории РФ)