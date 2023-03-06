«Нашел номер»: Дана Борисова рассказала, как ее обрадовал таинственный поклонник

Поклонники порадовались за артистку и пожелали ей счастья в личной жизни. Возможно, блондинка продолжит общение с таинственным поклонником и даже найдет с ним счастье. В последнее время вокруг Борисовой ходит много разговоров, но они скорее в негативном ключе.

Напомним, что ранее Дана обращалась к фанатам за финансовой помощью. Она рассказывала, что накопила долги по коммунальным услугам и должна выплатить 25 тысяч рублей. Неравнодушные люди помогли теледиве собрать необходимую сумму. По словам звезды, ей помогали в основном простые подписчики, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу. Тогда она сильно разочаровалась в коллегах.

«Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — высказывалась ведущая в соцсетях.

Дана также рассказывала, что на протяжении десяти лет принимала деньги от состоятельного кавалера по имени Вольдемар. По словам блондинки, он живет в Германии. Они познакомились в соцсетях, мужчина радовал женщину, но они так и не встретились в реальной жизни. Звезда подчеркнула, что не вступала с ним в интимную связь.

Ранее мы писали о том, как Дана Борисова унизила Шуру после его отказа заняться с ней сексом.