«Нашел номер»: Дана Борисова рассказала, как ее обрадовал таинственный поклонник
46-летняя Дана Борисова показала переписку с таинственным поклонником.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Дана Борисова часто бывает очень откровенна с публикой. На днях 46-летняя звезда призналась, что начала переписку с таинственным поклонником, который готов радовать ее подарками.
Блондинка показала в соцсетях переписку, где неизвестный мужчина интересуется, какие цветы нравятся красавице. Она описала предпочтения, а ухажер обещал в ближайшее время прислать курьера.
«Когда незнакомый подписчик просто нашел твой номер и хочет прислать букет любимых цветов», – похвасталась Дана в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники порадовались за артистку и пожелали ей счастья в личной жизни. Возможно, блондинка продолжит общение с таинственным поклонником и даже найдет с ним счастье. В последнее время вокруг Борисовой ходит много разговоров, но они скорее в негативном ключе.
Напомним, что ранее Дана обращалась к фанатам за финансовой помощью. Она рассказывала, что накопила долги по коммунальным услугам и должна выплатить 25 тысяч рублей. Неравнодушные люди помогли теледиве собрать необходимую сумму. По словам звезды, ей помогали в основном простые подписчики, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу. Тогда она сильно разочаровалась в коллегах.
«Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — высказывалась ведущая в соцсетях.
Дана также рассказывала, что на протяжении десяти лет принимала деньги от состоятельного кавалера по имени Вольдемар. По словам блондинки, он живет в Германии. Они познакомились в соцсетях, мужчина радовал женщину, но они так и не встретились в реальной жизни. Звезда подчеркнула, что не вступала с ним в интимную связь.
Ранее мы писали о том, как Дана Борисова унизила Шуру после его отказа заняться с ней сексом.