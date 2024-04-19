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Опубликовано 19 апреля 2024, 14:07
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Нашел детектив недалеко от дороги: блогер Ян Топлес раскрыл подробности гибели шурина

Блогер Ян Топлес заявил, что пропавшего брата его жены нашли мертвым у дороги.
Нашел детектив недалеко от дороги: блогер Ян Топлес раскрыл подробности гибели шурина

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский блогер Ян Топлес раскрыл подробности гибели шурина в Новосибирской области. Оказалось, что тело мужчины обнаружил детектив.

Обладатель канала-миллионника на YouTube дал комментарий относительно случившегося Газете.Ru. В беседе с журналистами Ян заявил, что пропавшего шурина обнаружил детектив.

Труп 29-летнего мужчины лежал у дороги. При каких обстоятельствах он погиб, по словам блогера, пока неизвестно. В настоящий момент компетентными органами проводится расследование.

Шурин Топлеса ушел из дома в феврале текущего года. Тогда же Ян обратился к своим подписчикам через социальные сети и попросил их оказать помощь в поисках мужчины. А 17 апреля блогер сообщил о смерти родственника.

Ранее сообщалось об исчезновении участницы конкурса «Миссис Бурятия-2024» Сэсэг Буиновой. Она подрабатывала в такси и пропала.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Газета.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
блогер
Пропажа
смерть