Ляйсан Утяшева заявила, что работа над шоу «Выжить в Дубае» сплотила их с Волей

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла подробности работы на телевидении с супругом, комиком Павлом Волей, с которым они вместе вели реалити-шоу «Выжить в Дубае». Ее слова приводит издание Teleprogramma.pro.

«Мы с Павлом 11 лет подряд оттягивали возможность вести совместно даже корпоративы, хотя заказов на нашу пару было большое количество, даже немыслимое», - заявила Утяшева.

Артистка подчеркнула, что восемь лет вела шоу «Танцы» на ТНТ, в то время как ее избранник являлся ведущим других программ на телеканале. При этом у пары долгое время отсутствовал опыт ведения реалити-шоу, поэтому телеведущая и юморист с удовольствием приняли предложение поработать на проекте «Выжить в Дубае».

Утяшева добавила, что после совместного реалити-шоу они с Волей стали любимыми соведущими друг друга. Она уточнила, что столь успешный тандем случился благодаря тому, что супруги проработали семейные отношения и ответственно подошли к совместной работе.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала об измене Павла Воли.