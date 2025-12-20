«Наша жизнь все равно была прекрасна»: Филипп Киркоров поблагодарил Аллу Пугачеву, назвавшую из брак фиктивным

Филипп Киркоров отреагировал на слова Аллы Пугачевой, заявившей, что их брак был фиктивным. В эфире шоу «Натальная карта» на VK Видео певец признался, что благодарен бывшей жене за все, и назвал их совместную жизнь «прекрасной».

В первом за три года интервью Алла Пугачева откровенно высказалась о четвертом браке. Исполнительница хита «Миллион алых роз» намекнула, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Союз с артистом певица назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности, те самым намекнув на фиктивность их брака. Комментируя заявления экс-супруги, Филипп Киркоров дал понять, что не держит на нее обид. Более того, артист признался, что с теплотой вспоминает время с Аллой Пугачевой и за все ее благодарит.

«Это все равно была наша жизнь, и она была прекрасна. У кого‑то она складывается, у кого‑то не складывается, но главное — вспоминать с благодарностью то, что близкие дали друг другу», — отметил Филипп Киркоров.

Певец также добавил, что все остальные моменты можно считать «издержками шоу‑бизнеса».

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. После развода артист неоднократно поддерживал бывшую жену и признавался ей в любви, даже после того, как та уехала из России в 2022 году.

