«Это очень сложный вопрос»: свидетель со свадьбы Киркорова и Пугачевой рассказал, почему звезды развелись

Певец Филипп Киркоров и Алла Пугачева 11 лет были мужем и женой. Их развод стал сенсацией на просторах российского шоу-бизнеса, о котором в Сети рассуждают до сих пор. Так, свидетель со свадьбы артистов Роман Родин рассказал Ura.ru о том, что могло стать причиной распада звездного союза.

Родин, известный режиссер, давно знаком с Филиппом и Аллой и многое знает про характер каждого. По словам Романа, тема развода Пугачевой и Киркорова является сложной для понимания. Но свидетель выдвинул свою точку зрения касательно произошедших событий. Близкий звезд считает, что виной всему непокорность, которую демонстрировала певица.

«Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что каждый мужик — хозяин по своей сути. И всегда хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но подчиняться — это не про Пугачеву», — заявил Родин.

Ранее сообщалось, что Киркоров возвращается к концертам. Певец на время отказался от выступлений из-за травмы, которую он получил летом в Санкт-Петербурге.