Табу на разговоры о политике: известны стоимость и райдер актрисы Натальи Андрейченко за 40-минутное выступление

Стали известны гонорар и райдер актрисы Натальи Андрейченко за сорокаминутное выступление в Москве. Звезда фильма «Мэри Поппинс» согласна работать за 350 тыс. рублей при условии табу на разговоры о политике.

Подробности приводит издание «Абзац».

Выяснилось, что Андрейченко готова рассказывать о здоровом образе жизни, делиться опытом духовных практик. До места проведения мероприятия ей должен быть обеспечен трансфер бизнес-классом. На площадке обязательны гримерка, визажист и проектор для презентации.

Особое условие актрисы – запрет на разговоры о политике. Свою гражданскую позицию Андрейченко рассекретила полгода назад, когда стала жертвой пранкера.

Ранее сообщалось, что Андрейченко вернулась в Россию из Мексики для озвучивания книги. Говорилось, что это ее первый приезд с начала СВО.