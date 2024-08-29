«Наша встреча будет недолгой»: Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске

Певцы Григорий Лепс и SHAMAN приехали в Курск и выступили в военном госпитале. Они исполнили известные свои хиты и подарили гитары с автографами.

Соответствующее видео приводит Минобороны РФ.

Артисты занесли в зал несколько коробок с подарками.

«Сегодня наша встреча будет недолгой, на я надеюсь, что она запомнится. Во всяком случае, нам точно», - произнес SHAMAN.

Он спел хит «Я русский», Лепс исполнил «Самый лучший день». Артисты выступали под аккомпанемент на гитаре.

В завершение встречи певцы подарили медперсоналу и бойцам витаминные наборы, а также гитары, подписанные ими лично. Лепс и SHAMAN пообщались с военнослужащими, пожелали им выздоровления.

На днях артисты посетили «Новую волну» в Сочи. SHAMAN, ранее назвавший Лепса лучшим другом, заявлял, что обязательно придет на свадьбу Григория, если она состоится. «Оливьешки похрумкаю», - говорил музыкант. Стоит отметить, что в Сочи Лепса сопровождала 18-летняя спутница Аврора Киба.