«Наша связь с ним не прерывается»: Натали получает послания от умершего мужа

Певица Натали рассказала о своей жизни после смерти мужа Александра Рудина. Она призналась, что получает от покойного супруга послания.

Артистка обратилась к поклонникам и сообщила о связи, которая у нее осталась с Рудиным, несмотря на то, что он умер в 2023 году. По ее словам, бизнесмен продолжает оставаться рядом с ней и направлять.

«Наша связь с ним не то что не прерывается, она становится сильнее! Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает», - заявила Натали.

Певица отметила, что уже написала первую за долгое время веселую композицию и скоро представит ее публике.

Напомним, что Натали и Александр были в браке с 1991 года. В 2023 году Рудин внезапно совершил самоубийство, и это стало тяжелым ударом для певицы. Она признавалась, что долго сохраняла траур и отказывалась от работы.

Ранее Натали приготовила место для себя на второй части памятника мужу.