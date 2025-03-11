50-летняя певица Натали приготовила место для себя на второй части памятника мужу

Певица Натали показала памятник мужу – Александру Рудину – на его могиле. Оказалось, что 50-летняя исполнительница приготовила место для себя на могильной плите. Соответствующий пост появился в личном блоге исполнительницы.

11 марта супругу Натали исполнилось бы 55 лет. Артистка в этот день показала две фотографии: одну со свадьбы, другую – с могилы мужа.

«На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та прежняя, я умерла вместе с ним. В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», - написала под снимками певица.

Она призналась: сегодня стала «какой-то другой женщиной с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце». Натали не скрывает, что долго шла к пониманию, что муж «теперь в другом измерении». Однако она продолжает чувствовать его в детях, в помощи и подсказках, в знаках.

«Много удивительных предсказаний от него и предостережений для меня, в которые пока поверить невозможно. Принимаю, «слышу», изучаю себя новую, с новыми энергиями. С днем рождения, Саша», - обратилась Натали к супругу.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на второй части памятника ничего нет. Они задались вопросом: «Для себя местечко подготовили?» «Очень понятный памятник, дай Бог, чтобы вы очень долго туда к нему не попали», - комментировали другие.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что муж Натали умер на фоне проблем с деньгами.