«Наша связь прекратилась»: Natan разорвал отношения с Лерчек ради спасения брака

Рэпер Natan рассказал, что прекратил «теплые» отношения с блогером Лерчек по возвращении со съемок в Москву. Музыкант решил спасать брак.

Об этом он рассказал в подкасте «НеДудь». Соответствующее видео приводит Пятый канал.

Ведущий поинтересовался, видится ли рэпер с Лерчек, знает ли он, где находится Чекалина.

«У нас были небольшие диалоги, когда мы вернулись сюда…Лера узнавала, как дела. Мы общались, но был последний момент нашего позитивного общения, когда у Валерии был день рождения и мы записали общее видео от всех участников. На этом наша связь прекратилась. Но так чтобы мы поддерживали наши теплые отношения с острова, нет. Этого не было. Мы прекратили…», - поделился рэпер.

Natan объяснял Лерчек: у него «нелегкая ситуация». Рэпер говорит, что был «растерянном состоянии». Он честно признался Лерчек, что будет «пытаться восстанавливать семейные отношения».

Блогер в одной из серий «Звезд в джунглях» называла рэпера достойным мужчиной для его жены. Лерчек хотела, чтобы их союз «процветал», тем более у пары есть дети.