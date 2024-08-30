«Наша страна ее забыла»: Селин оценил карьерные перспективы уехавшей из РФ Хаматовой

Заслуженный артист РФ Сергей Селин высказался об эмигрировавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению звезды «Улиц разбитых фонарей», Хаматова не сможет добиться за границей той славы, которая у нее была в России.

«Спешу успокоить Чулпан Хаматову: наша страна ее давно забыла. Что бы она ни играла после «Современника», это выглядит неинтересно. Все, что она станет вытворять за границей, не будет иметь никакого успеха. Бессовестная Чулпан может даже не стараться что-то делать. Лично я не знаю такую актрису. Её больше нет», – высказался актер.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала СВО на Украине. В настоящий момент актриса проживает в Латвии. По данным СМИ, за границей знаменитость «перебивается случайными заработками» после эмиграции из РФ. В частности, Хаматова редко выступает на сцене театра из-за незнания языка.

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