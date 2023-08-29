«Наша страна дала ему все»: директор «Ленкома» Марк Варшавер ответил на провокации Анатолия Белого

Актер Анатолий Белый сорвал гастроли театра «Ленком» сообщением, обращенным к общественности. В нем он призывал запретить труппе приезжать в Израиль из-за несогласия с политическими взглядами. В итоге публика действительно взбунтовалась, и спектакль «Поминальная молитва» пришлось отменить. Директор заведения Марк Варшавер высказался на этот счет, признавшись, что артистам поступали серьезные угрозы.

Представитель «Ленкома» подтвердил, что театр действительно в ближайшее время за границу не отправится. Связано это с повышенными рисками. Дело в том, что после заявления Белого начали поступать негативные комментарии. Дошло до того, что команде угрожали погромами, если она приедет в Израиль.

«Три дня шли продажи билетов на «Поминальную молитву», интерес огромный. Но через соцсети нам стали поступать угрозы. Везти в Израиль 100 человек - артистов плюс постановочная часть – стало слишком рискованно. Могут быть провокации», - сообщил Варшавер изданию kp.ru.

О самом Анатолии Белом Марк Борисович много говорить не захотел. Он лишь напомнил, что актер, который сейчас так негативно высказывается о России и коллегах, учился в РФ, проходил воинскую службу и зарабатывал здесь популярность.

«Наша страна дала ему всё: образование, профессию, работу… Он удрал (по-другому сказать не могу) из России в Израиль и спрятался там в надежде на большие заработки. Что тут ещё комментировать?» - заявил Варшавер.

Ранее Анатолий Белый рассказал, как сообщил семье об эмиграции.