«Любил похулиганить»: бывший учитель Баскова рассказал, как певец срывал уроки и пел арии

Бывший учитель Николая Баскова Александр Федоров рассказал, как в детстве певец пел арии под окнами школы и срывал уроки. Об этом сообщает aif.ru.

Художественный руководитель и режиссер театра «ДМТЮА» (Детский музыкальный театр юного актера) во время урока в ДШИ «Надежда» поделился с детьми историей, связанной с артистом Николаем Басковым. Оказалось, что он не был прилежным учеником.

«Он, конечно, любил похулиганить. Иногда я бывал на его родительских собраниях в школе вместо родителей. Как-то произошел случай, когда мне позвонили из его школы и сказали, что он сорвал уроки!» – поделился Федоров.

Учительницей маленького Коли была женщина Матильда, которая однажды выгнала его с уроков из-за хулиганства. Дело было в теплое время года, когда окна были распахнуты. Будущий артист не растерялся и решил привлечь всеобщее внимание своим пением. Он спел под окнами учебного заведения арию из оперы «Иоланта» - «Кто может сравниться с Матильдой моей?».

«Естественно, уроки были сорваны», – отметил бывший учитель звезды и вспомнил, как дети высунулись из окна, чтобы послушать Баскова.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков сравнил обстановку на шоу «Ну-ка, все вместе!» с курятником. Во время съемок программы произошло уже несколько скандальных историй.