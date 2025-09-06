«Наша семья стала еще больше»: Глафира Тарханова сделала неожиданное заявление

Глафира Тарханова выдала замуж сестру-актрису. Этой радостной новостью она поделилась в личном блоге. Актриса призналась, что торжество состоялось 5 сентября этого года. Праздник состоялся в ресторане-даче на фоне.

«Оазис в Москве. Теплый праздничный вечер. А еще вкусный и уютный. Когда заходит солнце, еще тепло и уже свежо, но в родной и дружной компании — прекрасно!» — поделилась эмоциями Глафира.

Артистка показала фотографии, на которых влюбленные держатся за руки, ставят свои росписи в книге и надевают кольца. По завершении церемонии они всей семьей сделали общее фото.

«Моя сестренка Илария теперь за мужем Егором. Поздравляю! Наша семья стала еще больше! Получился замечательный семейный праздник», — подписала свадебные кадры Глафира.

Актриса также выложила свое фото в нежном образе: на свадьбу она выбрала длинное белое платье свободного кроя с рукавами-фонариками и дополнила его блестящими серебристыми туфлями на каблуках.

Друзья и поклонники актрисы поздравили молодеженов с праздником и пожелали всех благ: «Счастья огромного молодым! Пусть сестренка будет счастлива!»; «Сердечно поздравляю с рождением новой семьи, ячейки общества, как говорили раньше»; «Поздравляю сестренку! Илария — мое тайное любимое имя!».

Ранее мы писали о том, что 41-летняя актриса Глафира Тарханова с юмором ответила на критику фигуры.

Также сообщалось, что Марина Александрова назвала самое заветное желание.