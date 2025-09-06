«Быть любимой»: Марина Александрова назвала самое заветное желание

Марина Александрова назвала свое самое заветное желание. Подробности приводит Пятый канал.

На премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», где Александрова сыграла одну из главных ролей, она призналась, что мечтает о том же, о чем и все женщины мира. Оказалось, что Марина больше всего мечтает стать любимой.

В беседе с журналистами артистка рассказала о сходствах с героиней сериала Ксюшей, которую сыграла актриса Тина Стойилкович, у них есть общая черта: их объединяет потребность в любви. Также актриса добавила, что жажда получить тепло со стороны партнера была присуща женщинам во все времена.

«Желание быть любимой, мне кажется, близко любой женщине», — заявила она.

