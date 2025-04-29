«Наша работа стоит гораздо больше»: бизнесмен ответил Филиппу Киркорову после скандала с ремонтом

История с судебными разбирательствами Филиппа Киркорова с бизнесменом из Санкт-Петербурга получила продолжение. В беседе с Kp.ru Георгий Барановский рассказал свою версию скандала с певцом и заявил, что выполнил работу на 90%.

В 2022 году Филипп Киркоров взялся за ремонт в своем пентхаусе в центре Москвы и захотел выполнить композицию из камня на полу, стенах и потолке. За услугой исполнитель хита «Просто подари» обратился к петербургскому предпринимателю. Известно, что Георгий Барановский занимается ремонтами и изделиями из камня более 20 лет, на его счету крупные проекты, среди которых — мемориал лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Однако артист остался недоволен работой каменщика и потребовал у него 10,9 млн рублей за плохой ремонт.

У бизнесмена же совсем другая версия произошедшего. По словам Георгия Барановского, у него с самого начала возникли проблемы с ремонтом в квартире певца — ему и его коллегам «препятствовали».

«С августа 2024 года начались проблемы с доступом на объект. Филипп, а вернее люди, которые его представляли, препятствовали нам. Я сам из Петербурга и кататься в Москву просто так не могу. У нас был момент, когда у нас не было самого материала. Мы же не только делали пол и потолок, но и лестницы и камины», — поделился предприниматель.

Собеседник издания утверждает: последний договор с Филиппом Киркоровым на 13 млн рублей они выполнили на 90%. Георгий Барановский уверяет, что артист был доволен работой, сделал с ним памятное фото и оставил автограф. Каменщик считает, что певец пытается пиариться на этой истории.

«Я уверен, что он остался доволен. А сейчас это какой-то хайп. Свои права мы будем отстаивать в рамках суда. Наша работа стоит гораздо больше, чем мы за нее взяли. <…> Это обошлось бы в 30 миллионов рублей», — заявил Георгий Барановский.

Заседание суда с Филиппом Киркоровым и бизнесменом состоится 30 апреля.

Ранее мы писали о том, что бизнесмен, с которым судится Филипп Киркоров, сделал артисту подарок незадолго до скандала.