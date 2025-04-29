Автор надгробия Михаила Горшенева, с которым судится Киркоров, подарил певцу пепельницу

Бизнесмен Георгий Барановский, который является автором надгробия лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, незадолго до скандала подарил певцу пепельницу. Напомним, артист требует взыскать с него 10,7 млн рублей за ненадлежащим образом выполненные работы по изготовлению и монтажу изделий из камня в московской квартире.

Видео, как предприниматель преподносит Киркорову презент, оказалось в распоряжении 78.ru.

Судя по кадрам, Георгий пытался загладить вину. Певец не хотел слушать, но подарок повлиял на него наилучшим образом.

«У меня подарок небольшой для вас. Хотелось бы, чтобы это утешило. Все, как вы любите. С черепами, со всеми делами. Я очень старался, до пяти утра сидел», - обратился Барановский.

Киркоров оценил стеклянную пепельницу в форме черепа со светящейся подставкой.

«Все для тебя, дорогой мой», - обратился Георгий к артисту. Затем подрядчик и певец обнялись.

«Беру свои слова обратно. Спасибо, Георгий, от души», - произнес артист.

Известно, что Киркоров приглашал подрядчика в гардеробную, благодаря его за работу, и предлагал взять понравившиеся вещи.

30 апреля у Киркорова состоится суд с бизнесменом. Ответчик ранее с гордостью говорил, что певец выбрал его компанию для отделки квартиры камнем.

О предпринимателе известно, что он реализовал внушительное число проектов, включая надгробие Горшеневу. Как выяснил сайт 360.ru, Киркоров заключил с бизнесменом договор, заплатил аванс. Подрядчик должен был купить материалы и изготовить каменные изделия. При осмотре работ певец нашел сколы и трещины. Он попросил исправить недочеты, но Барановский отказался и скрылся.