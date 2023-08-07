«Наша позиция категорична»: Лобода и Макс Барских* отказались выходить на сцену вместе с Меладзе

Певица Светлана Лобода и ее коллега Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник*) отказались выходить на одну сцену с Валерием Меладзе. Звезды должны были принять участие в фестивале Summer Fest в Молдавии, но теперь из них остался лишь российский артист.

Музыкальный фестиваль пройдет 26 и 27 августа в Кишиневе. Как сообщает «Российская газета», проект исполнительницы LOBODA сначала был заявлен, а теперь вычеркнул из списка участников. В соцсетях появилась информация о том, что такое решение было принято из-за выступающего Валерия Меладзе. Артистка якобы не захотела быть с ним на одном мероприятии.

«Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция категорична», — прокомментировали решение в пресс-службе звезды.

Напомним, что в апреле 2022 года Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет.

Следом другой певец тоже отказался от участия из-за Меладзе. Зрители не увидят Макса Барских* на сцене.

По данным официальной программы фестиваля Summer Fest, из трех популярных артистов остался лишь Валерий Меладзе. Он пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

Ранее мы писали о том, что, оставшись без крупных площадок в России, певец Валерий Меладзе дает концерты в Турции.

*признан иноагентом в РФ