«Наша любовь взаимна»: певица Ани Лорак отметила 47-летие с супругом в Париже

Певица Ани Лорак отпраздновала свой 47-й день рождения в Париже. Артистка выложила в своем личном блоге фото с мужем Исааком Виджраку, сделанное на фоне Эйфелевой башни.

Исполнительница отметила, что прекрасно провела время с супругом во французской столице и поблагодарила всех за поздравления.

«Спасибо всем за поздравления. Тронута теплом ваших слов, искренностью пожеланий. Благодарю. Наша любовь взаимна», — подписала пост Лорак.

Певица познакомилась с Виджраку в Греции, куда мужчина пригласил артистку на тренинги. Позже у пары начался роман. Испанский супруг Каролины, позиционирующий себя как «создатель позитивной кармы», проживает на Ибице. Для него это второй брак, от прошлых отношений у него остался сын.

Лорак, в свою очередь, воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Их брак распался в 2019 году из-за измен супруга певицы.

Ранее мы сообщали, что коллеги певицы Ани Лорак назвали ее скрытой и жадной из-за того, что артистка не пригласила их на празднование своего дня рождения.