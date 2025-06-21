«Наша эстрада - бесовская паутина»: Вика Цыганова заявила о продажных знаменитостях, отмывающих Ани Лорак

Певица Вика Цыганова заявила, что в Сети стали появляться заказные статьи в защиту получившей гражданство России певицы Каролины Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак.

В качестве примера исполнительница хита «Русская водка» привела высказывание журналистки Алены Жигаловой, которая попыталась защитить Лорак от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

«Продажные знаменитости уже начали отмывать Куек и готовить к возвращению в голубое болото шоу-бизнеса», - написала Цыганова в своем Telegram-канале.

По мнению певицы, в проплаченных статьях также пытаются отвлечь внимание от Лорак, переключая его на проблему мигрантов.

«С каких пор проблемы с мигрантами стали оправданием для раздачи паспортов предателям-заукраинцам?» - задалась вопросом Цыганова.

Она назвала тех, кто якобы за деньги «отмывает» украинскую певицу, пособниками развала России изнутри, а также призвала поинтересоваться у Лорак на чьей она стороне.

«Наша эстрада - бесовская паутина, которая опутывает всю нашу многострадальную Родину», - заключила певица.

Напомним, что после начала СВО Лорак ненадолго пропала из медиапространства. Однако с 2023 года певица стала вновь выступать в России, несмотря на обвинения в спонсировании ВСУ. Ее публично поддерживали звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров. 9 июня Ани Лорак получила российский паспорт.

Ранее Виталий Бородин назвал «плевком обществу» получение Ани Лорак российского паспорта, так как артистка не обозначала свою позицию по специальной военной операции.