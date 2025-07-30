«Наша дочь родилась в день рождения моего брата»: Ида Галич стала мамой во второй раз

Блогерша Ида Галич стала мамой во второй раз. Дочь телеведущей появилась на свет 28 июля – в день рождения ее брата.

В личном Telegram-канале Ида опубликовала первые фото с малышкой, сделанные в роддоме. Судя по кадрам, жених Галич Олег Ледвич был с ней в палате во время родов. Блогерша отметила, что дочка выбрала идеальный день для своего появления на свет.

«Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась», - поделилась Ида.

По признанию телеведущей, несмотря на «адскую боль», она была счастлива весь день, ведь рядом были самые близкие люди. Но самое главное – она, наконец, увидела свою малышку, которую вынашивала 39 недель. Галич рассказала, что у нее начались схватки во время экскурсии по музею-усадьбе.

Имя новорожденной дочери Ида пока не раскрывает.

Ранее Ида Галич откровенно заговорила о недостатках жениха.