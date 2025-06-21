«Красная тряпка для женщины»: беременная Ида Галич откровенно заговорила о недостатках жениха

Беременная Ида Галич откровенно заговорила о недостатках жениха.

Актриса сериала «Первый номер» состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем, которому скоро родит дочку. Ида часто обращается к своему избраннику публично и хвалит перед своей аудиторией: она считает его прекрасным отцом и достойным партнером.

Но, оказалось, что в их отношениях не все так гладко. Галич впервые заговорила и о недостатках своего будущего мужа. Ида возмущается из-за того, что Олег отказывается делать ей массаж, когда он так необходим во время беременности.

«Мой жених прекрасен во многих аспектах, но есть в нем одно маленькое НО. Патологически ненавидит делать массаж. Объяснять, что это за красная тряпка для очень сильно беременной женщины, думаю не надо. Плюс он очень устает после работы, укладывания дочери, всех своих дел и ближе к ночи действительно выглядит очень потрепанным, что доставать его просьбами помять отекшие, как у слона ножки, ну язык не повернется», — разоткровенничалась блогерша.

Но телеведущей все же удалось решить эту проблему. Ей на помощь пришли родители жениха, которые подарили ей массажные сапожки для прессотерапии.

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