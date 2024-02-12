«Наша дистанция увеличилась»: Гордин рассказал об отношениях с детьми от Меньшовой

Актер Игорь Гордин рассказал о сложных отношениях с сыном от коллеги Юлии Меньшовой. По признанию артиста, Андрей – мамин ребенок, поэтому с отцом у него не самое близкое общение. Зато связь ему удалось наладить с дочерью Тасей.

По словам Гордина, наследник всегда со своими сокровенными мыслями приходил к Меньшовой, а не к нему. С папой Андрей мог только посоветоваться. И то после женитьбы и эти редкие моменты сошли на нет. Сейчас молодой человек живет отдельно от родителей, и Игорь Геннадьевич отчетливо чувствует, как он отдаляется от него.

«Живет отдельно, так что наша дистанция увеличилась», - признался актер в беседе с WomanHit.ru.

А вот с дочерью наоборот – Гордин с ней очень близок. Иногда из-за этого даже ревнует Меньшова. С отцом Тася предпочитает обсуждать свои глубокие мысли, театр, искусство. А вот с мамой – женские секреты. Напомним, что девушке сейчас 20 лет, но она пока по-прежнему живет в родительском доме и не планирует съезжать.

Ранее Юлия Меньшова посмеялась над новостями об уходе из социальных сетей.