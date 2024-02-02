Актриса Юлия Меньшова посмеялась над новостями об уходе из соцсетей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне Юлия Меньшова рассказала подписчикам, что вынуждена взять паузу из-за большого объема работы.

«Знаете, в последние дни у меня было что-то столько работы, что мне нужна передышка. Поэтому на канале объявляется внезапный выходной. Поднакоплю немного сил, и вернусь», — писала она.

Однако некоторые СМИ заявили о том, что Меньшова «уходит из соцсетей». На заголовки обратила внимание сама актриса. Она опровергла эту информацию и посмеялась над раздутым инфоповодом.

«Искусство заголовка. Ку-ку! Я здесь! Как ни в чем не бывало», — написала она.

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию отца на Мосфильме из-за больших убытков. Только за 2021 год студия «Жанр» потеряла около 1,5 млн рублей. Напомним, Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года от последствий коронавируса.