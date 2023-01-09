«Наша Бритни Спирс»: фанаты засомневались в психическом здоровье Волочковой после фото с голой грудью

Уже несколько дней скандальная балерина Анастасия Волочкова наслаждается отпуском на Мальдивах. Оттуда она часто делится весьма откровенным контентом, не забывая про фирменные шпагаты. Публика уже давно привыкла к подобным снимкам экс-примы Большого театра, но ее последние фото заставили забеспокоится о психическом здоровье артистки.

Анастасия опубликовала серию фотографий, на которых предстала в легкой накидке и стрингах. На одном из кадров балерина и вовсе распахнула одежду и показала обнаженную грудь, которую прикрыла лишь руками. При этом низ бикини тоже практически ничего не скрывал.

В комментариях под постом пользователи стали писать, что беспокоятся за Волочкову, так как ее поведение ненормально. Некоторые даже сравнили ее с Бритни Спирс, так как иностранная певица сейчас часто выставляет обнаженные фото и поражает публику своими откровенными выходками.