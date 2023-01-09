«Наша Бритни Спирс»: фанаты засомневались в психическом здоровье Волочковой после фото с голой грудью
Анастасия Волочкова оголила грудь на Мальдивах.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Уже несколько дней скандальная балерина Анастасия Волочкова наслаждается отпуском на Мальдивах. Оттуда она часто делится весьма откровенным контентом, не забывая про фирменные шпагаты. Публика уже давно привыкла к подобным снимкам экс-примы Большого театра, но ее последние фото заставили забеспокоится о психическом здоровье артистки.
Анастасия опубликовала серию фотографий, на которых предстала в легкой накидке и стрингах. На одном из кадров балерина и вовсе распахнула одежду и показала обнаженную грудь, которую прикрыла лишь руками. При этом низ бикини тоже практически ничего не скрывал.
В комментариях под постом пользователи стали писать, что беспокоятся за Волочкову, так как ее поведение ненормально. Некоторые даже сравнили ее с Бритни Спирс, так как иностранная певица сейчас часто выставляет обнаженные фото и поражает публику своими откровенными выходками.
Анастасия Волочкова
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Как печально за Анастасию… Но еще более печально за ее самых близких и таких уже далеких – дочку и маму… И спасти они ее уже не в силах и наблюдать за тем, как ей плохо и стремительно становится все хуже, думаю, им очень тяжело… За что им выпала такая доля?» - написал один из пользователей в социальной сети.
Напомним, что Волочкова отдыхает на вилле на Мальдивах, где сутки стоят 4000 долларов. Балерина призналась, что может себе это позволить и не скрывает, что оплатила все сама. Вот только хейтеры предполагают, что столь роскошный отдых Анастасия получила другим путем.