«Дело не в дебилизме»: Бородина встала на защиту Сердюкова после скандала на телешоу

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала скандальное поведение жениха Николая Сердюкова в шоу «Сокровища императора». Она объяснила произошедшее травмоопасными конкурсами.

Напомним, во время одного из испытаний между участниками возник конфликт. По заданию, им нужно было проехать на велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Николай не справился и эмоционально отреагировал на поражение. Он накричал на Бородину и резко отвечал другим соревнующимся.

В Сети Николая раскритиковали за недостойное поведение и назвали «нытиком», а телеведущая Дана Борисова сравнила его с «быдлом».

Бородина в личном блоге пояснила, что произошло, и встала на защиту жениха. При этом она решила не конфликтовать с другими участниками и оставила без ответа слова Борисовой.

«Дело не в дебилизме, а в том, что не продумали безопасность. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Там надо было по бокам наколоть мягкие шутки, потому что у нас у всех ноги были искалечены. Через экран это не передается», - пояснила Ксения.

Ранее сообщалось, что Николай Сердюков владеет долей в компании по кинопроизводству «Медиарус групп». Однако за 2024 год организация показала лишь убытки на 19 тысяч рублей, а за все три года существования - нулевые доходы. При этом Сердюков также имеет ИП, деятельность которого осуществляется в сфере торговли одеждой.