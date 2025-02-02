НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 февраля 2025, 12:12
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«Наш мальчик сам все понял»: как 4-летний сын Иды Галич отреагировал на ее беременность

Ида Галич призналась, что ее 4-летний сын Лео сам понял, что мама беременна.
«Наш мальчик сам все понял»: как 4-летний сын Иды Галич отреагировал на ее беременность

© Starface.ru

Ида Галич рассказала, как 4-летний сын отреагировал на ее беременность.

Во время поездки в Париж на Неделю моды блогерша публично раскрыла, что они вместе с возлюбленным Олегом Ледвичем скоро станут родителями.

Многие поклонники Галич стали интересоваться, как же ее 4-летний наследник отреагировал на новость о пополнении в семье. После чего телеведущая опубликовала в личном блоге трогательное видео, где она рассказывает Лео о том, что он скоро станет старшим братом.

Сначала мальчик поинтересовался, почему Иды такой большой: он был уверен, что мама просто съела много еды. Однако он все же уточнил, живет ли у нее кто-нибудь в «животике». На что Галич ответила, что там у нее сидит «лялечка».

Реакция сына Иду растрогала, так как мальчик обрадовался: он начал поглаживать живот мамы и здороваться с малышом.

«Многие спрашивали, как отреагировал Лео. Наш мальчик сам все понял один из первых, я думала, этот разговор состоится много позже. Здорово, что телефон был под рукой и я успела заснять. Такой взрослый мой сын», — подписала она трогательный ролик.

Поклонники Галич также растрогались, увидев реакцию 4-летнего Лео: «Это самая милейшая реакция на беременность мамы!», «Какой чудесный сын», «Такой хороший старший братик будет», «Такой сладкий, сам еще лялечка».

Ранее мы писали о том, что Ида Галич рассказала о первых месяцах второй беременности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лизавета Земскова
Теги:
Ида Галич
беременность
дети
сын