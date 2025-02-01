«Дались мне сложно»: Ида Галич рассказала о первых месяцах второй беременности

Ида Галич пожаловалась на самочувствие во время беременности.

Совсем недавно блогерша публично призналась, что находится в положении. Тогда Ида опубликовала в личном блоге снимок, на котором она была запечатлена на улице Парижа в Неделю моды в обтягивающем платье, подчеркивающем ее округлившийся живот.

Несмотря на красивые фотографии и наряды, девушка раскрыла, что на фоне беременности ее самочувствие немного ухудшилось. По словам Иды, у нее сейчас даже нет сил вести активный образ жизни, к которому она так привыкла.

Также Галич подчеркнула, что сейчас она чувствует себя намного лучше и что чуть позже ответ на все вопросы подписчиков и раскроет подробности второй беременности.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс. Совсем скоро расскажу подробнее. Как отдышусь после Парижа. Вижу, что вопросов много», — рассказала блогерша в Telegram-канале IdaGalich.

Напомним, что Ида Галич находится в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем, личность которого блогерша раскрыла в конце прошлого года, заявив о его предложении руки и сердца. Теперь возлюбленная пара не только готовится к свадьбе, но и находится в ожидании малыша.

Ранее мы писали о том, что беременная Ида Галич ответила подписчикам, беспокоящимся за ее здоровье.