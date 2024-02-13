«Наш колхоз не поможет»: Цыганова сообщила, что Собчак отправится в психбольницу Израиля

Певица Виктория Цыганова заявила, что журналистка Ксения Собчак может закончить свою жизнь в психиатрической клинике Израиля. Артистка и ее муж Вадим уверены, что она не нужна России и ее уже ничто спасти не сможет.

На НТВ вышел двухсерийный документальный фильм об экс-звезде «Дома-2». После его показа супруги Цыгановы вышли на связь с аудиторией в Telegram-канале и раскритиковали телеведущую. Они заявили, что на ней уже давно «кредо предателя». По их мнению, историю Собчак можно сравнить с тем, что пережила танцовщица Ида Рубинштейн. Однако, в отличие от артистки, покаяние Ксению не спасет.

«Наш колхоз не поможет. Все закончится в психиатрической клинике Израиля», - сказала Виктория Цыганова.

К слову, фильм оценила и сама Собчак. Она обвинила НТВ в том, что они взяли всю информацию из ее социальных сетей и выдали это за «разоблачение». По ее словам, журналисты вновь «пережевали» ее личную жизнь 20-летней давности и при этом использовали против нее память об отце. Поэтому Ксения намерена подать в суд на канал.

Ранее журналистка Алена Жигалова раскритиковала методы работы Ксении Собчак.